شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الزنفلى وإيزى إيميكا عن حرس الحدود أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى محمود الزنفلى والنيجيرى إيزى إيميكا لاعبا فريق حرس الحدود عن مواجهة فريقهم المقبلة، أمام فاركو بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويحاول الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد عيد عبد الملك من تجهيز بعض اللاعبين لتعويض الثنائى في التشكيل الأساسى المباراة المقبلة أمام فاركو.

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره فاركو ضمن الجولة السابعة من عمر المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" يوم الاحد على استاد المكس في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 23 نقطة.