شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادي الاهلي اتصالاتهم ومفاوضاتهم لحسم أكثر من صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن الصفقات الأجنبية في الميركاتو المقبل لن تكون كثيرة، فالأهلي لن يضم إلا صفقة أجنبية واحدة حال عدم المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة محلية مُرشحة لتدعيم الفريق، يأتي في مقدمتهم: عمرو الجزار مدافع فريق غزل المحلة وثنائي فاركو، ياسين مرعى "مدافع" وعمرو ناصر "مهاجم" ومحمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، وتوفيق محمد ظهير أيسر بتروجت، ومحمد حمدي ظهير أيسر انبي المعار للزمالك.

كما يتفاوض الأهلي مع هادي رياض لاعب وسط بتروجت، بجانب محمد أحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المُعار لنادي حرس الحدود والذي تم التعاقد معه رسمياً مؤخراً لمدة خمسة مواسم، بالإضافة إلى رغبة الأهلي في شراء مصطفى العش نهائياً من زد بعد إنتهاء استعارته بنهاية كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي في الثامنة مساء السبت، باستاد القاهرة في الجولة السابعة وقبل الأخيرة لمرحلة التتويج بالدوري، ويقود عماد النحاس الفريق بشكل مؤقت لحين تولّي الإسباني خوسيه ريفيرو المدرب الجديد مسئولية تدريب الفريق بشكل رسمي.