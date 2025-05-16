الامارات | «ريبلز ورمانس» يهدي «غودولفين» الانتصار الخامس في سباق «يوركشاير كب» البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الجواد «ريبلز رومانس» فريق «غودولفين» العالمي، الانتصار الخامس تاريخياً في سباق «يوكشاير كب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2» لمسافة 2800 متر عشبي، عقب فوزه بلقب السباق في نسخته الـ 92، وجرى اليوم الجمعة على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

كما أهدى «ريبلز رومانس» المدرب شارلي آبلبي اللقب الأول في «يوكشاير كب ستيكس»، بعد أن حقق المدرب العالمي سعيد بن سرور مع فريق «غودولفين» الألقاب الأربعة الماضية، واستهلت مع الجواد «كلاسيك شيك» في نسخة 1996، وأخرها في نسخة 2003 مع الجواد «مأمول».

ونجح الفارس وليام بيوك، في قيادة الجواد «ريبلز رومانس» إلى تحقيق انطلاقة جيدة، ووضعه على مقربة من خيول المقدمة، والانتظار لإطلاق العنان للجواد البالغ من العمر سبع سنوات، حتى المنعطف الأخير من مضمار «يورك»، متجاوزاً منافسيه والدخول في صراعٍ على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ ثلاث دقائق، وسبع ثواني و88 جزء من الثانية، بفارق «الرأس القصير» عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «إيبيك وبيت» بإشراف المدرب ديفيد أو ميرا، وقيادة الفارس دانيال تودهوب، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «سويت وليام» لشركة «نورماندي المحدودة للسباقات» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس روبرت هايفين.