دورة روما: ألكاراس الى النهائي على حساب موزيتي

الرياص - اسماء السيد - روما : بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا المباراة النهائية لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6 3 و7 6 (7 4) الجمعة امام 10800 متفرج في مجمع فورو ايتاليكو فيى العاصمة الايطالية.

ويلتقي ألكاراس في النهائي المقرر الأحد الإيطالي يانيك سينر المصنف أول أو الأميركي تومي بول اللذين يلتقيان لاحقا.

واذا قدر لسينر بلوغ النهائي، سيكون أول إيطالي يحقق هذا الانجاز منذ عام 1978، في حين شهدت هذه الدورة تتويج أحد الإيطاليين بها للمرة الأخيرة عام 1976.

وقال ألكاراس عندما سئل من يفضل ان يلتقي في النهائي "كلاهما يقدمان كرة مضرب على مستوى عال. الجميع رأى مباراة سينر ضد كاسبر (رود)".

وتابع "اذا واجهت يانيك، يتعين علي ان اكون مستعدا لهذه المعركة معه وبطبيعة الحال مع الجمهور المحلي".

واضاف الكاراس الذي غاب عن دورة مدريد للماسترز الشهر الماضي بداعي الاصابة "انا سعيد للمستوى الذي قدمته خلال المباراة".

ويسعى ألكاراس الى إحراز لقبه التاسع عشر في مسيرته والثالث هذا الموسم بعد تتويجه بطلا في دوري روتردام ومونتي كارلو.

ويبدو ألكاراس في طريقه ليكون أفضل لاعب على الملاعب الترابية بعد اعتزال مواطنه الأسطورة رافايل نادال، فمن عام وحتى الآن فاز 26 مباراة على هذا النوع من الأرضية مقابل خسارتين فقط وتوج خلال هذه السلسلة ببطولة رولان غاروس العام الماضي. ولم يخسر ألكاراس سوى مجموعة واحدة في خمس مباريات في دورة روما وكانت أمام الروسي كارن خاتشانوف في ثمن النهائي.

لم يجد ألكاراس الفائز بأربعة ألقاب كبرى في الغراند سلام، اي صعوبة تذكر في المجموعة الاولى ليفوز بها بسهولة 6 3.

انقلبت الامور نوعا ما في المجموعة الثانية التي أقيمت وسط رياح قوية، حيث تقدم روزيتي الذي أزاح الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا في الدور السابق، 3 1 ثم 4 2 قبل ان يستعيد ألكاراس توازنه ويدرك التعادل 4 4 ثم حسم الجولة الفاصلة في صالحه ليفوز في المباراة في قرابة الساعتين.

في المقابل قال موزيتي "الظروف كانت صعبة (رياح قوية)، كان يتعين ان نلعب بذكاء وان نتحلى بالصبر لاستغلال اي فرصة قد تسنح امامنا".

وكان الكاراس تغلب على موزيتي بالذات في نهائي دورة مونتي كارلو الشهر الماضي.