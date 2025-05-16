شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لليوم السابع: بدأنا رحلة العودة للممتاز بـ5 لاعبين.. وتشفير الدورى حل مثالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تفاصيل رحلة العودة إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات لـ"الخليج 365": خضنا موسماً صعباً 38 مباراة قوية، خاصة أننا بدأنا الموسم بـ5 لاعبين فقط في القائمة الأساسية، بعد رحيل أغلب اللاعبين عقب هبوط المقاولون للقسم الثاني.

وأضاف محمد عادل: أشكر محمد مكي مدرب الفريق، على الجهد الذي بذله لتكوين الفريق، وأشكر كذلك جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين على الروح التي استمرت لنهاية الموسم.

واختتم محمد عادل: نجهز من الآن للموسم القادم والعودة للدوري الممتاز، ونرى مشاكل الأندية في الدوري وجميعها قائمة بسبب الأزمات المادية، ولا بديل عن تشفير الدوري، سواء محلياً بمائة جنيه فقط في السنة، أو دولياً بمائة دولار، هذا سيعود بعوائد مادية كبيرة للأندية وينهي كافة المشاكل.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

وفاز المقاولون على السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الاخير ضمن الجولة الـ36 من دوري المحترفين.

وأحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الأول في أحداث الشوط الأول، وأضاف حازم أبوسنة الهدف الثاني بالشوط الثاني ليرفع المقاولون رصيده إلى 76 نقطة، متصدرا دوري المحترفين ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.

وبدأ المقاولون مباراة السكة الحديد بتشكيل مكون من محمود أبو السعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وأمير عابد وجوزيف أوشايا وعبد الرحمن أكمل ومصطفى جمال ومحمد عنتر وعبد الرحمن سمانة وجواكيم أوجيرا وحازم أبو سنة.

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري وحسن حسين وعمرو بركات وحسين البدري ومحمد هاني تريكا ومصطفي صبحي ومحمد رضا وإسلام مجدي وتشارلز باساي.

ويعد المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتوج بدرع الدوري المصري في موسمه الخامس فقط بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.

وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.

كما نجح ذئاب الجبل في التتويج بـ3 بطولات لمسابقة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام: (1982، 1983، 1996).

وحصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).