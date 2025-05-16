شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد مودرن سبورت.. مروان حمدى يتقدم للدراويش فى الدقيقة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مروان حمدى لاعب وسط الإسماعيلى، هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 29 أمام مودرن سبورت، في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة من مجموعة تفادى الهبوط بالدورى "دورى nile".

وتقدم مروان حمدى للإسماعيلى في الدقيقة 29 بعدما لعب عرضية لإيريك تراورى الذى حاول لعبها، ولكنها مرت منه ودخلت في الشباك دون أن يلمسها حارس مودرن سبورت.

الإسماعيلي ضد مودرن

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عماد حمدى

الوسط: محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: نادر فرج

البدلاء: عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، على الملوانى، هشام محمد، أحمد الشيخ، محمد عبد السميع، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عبد الله السعيد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، أحمد مصطفى

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، معتز زدام، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان