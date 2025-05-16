شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إصابة خماسى الزمالك قبل مواجهة بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود بنتايج، ناصر منسي، صلاح الدين مصدق، محمد شحاتة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وفقاً للبرنامج الموضوع للرباعي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال المباراة الماضية أمام بيراميدز، حيث يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية، وصلاح الدين مصدق من كدمة في الكاحل، ومحمود بنتايج من إجهاد عضلي، ومحمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية.

وفي نفس السياق أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك لمدة 15 دقيقة، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة بالتمرير بين اللاعبين.

وحرص أيمن الرمادي على الإشراف على هذه الفقرة، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات للوقوف على حالة اللاعبين البدنية، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.