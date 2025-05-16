شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى جديد لجهاز أيمن الرمادى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، انضمام الثنائي حمادة السيد، ومحمد الشافعي، بالجهاز المعاون للأبيض بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

جاء ذلك بناءً على طلب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نظراً للحاجة لهما والاستفادة منهما داخل الفريق.

ويشغل حمادة السيد منصب مدرب مساعد بالجهاز الفني، ومحمد الشافعي معداً بدنياً.

وقاد الثنائي التدريبات الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، بصحبة باقي أعضاء الجهاز المعاون تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.