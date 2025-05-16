شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يكتسح الأقصر بخماسية ويتأهل إلى دورى المحترفين.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق مسار عروضه القوية وحقق فوزًا كاسحًا على الأقصر بنتيجة 5-0، فى الجولة التاسعة من دورة الترقى السداسية، ليحسم رسميًا تأهله إلى دورى المحترفين للمرة الأولى فى تاريخه، قبل جولة من نهاية المنافسات.

المباراة التى أُقيمت مساء اليوم جاءت استكمالًا لأداء مسار المتوهج، حيث فرض سيطرته الكاملة منذ الدقيقة الأولى، وقدم لاعبوه عرضًا هجوميًا رائعًا توّجوه بخمسة أهداف كاملة، أكدت أحقيتهم بالصدارة والتأهل.

هذا الفوز رفع رصيد مسار FC إلى 25 نقطة، من 8 انتصارات وتعادل واحد، ليحسم بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد، بعد أن انفرد بالصدارة فى الجولة الماضية بفوزه على منافسه المباشر أسمنت أسيوط بنتيجة 3-2.

بهذا التأهل، يكتب مسار فصلًا جديدًا فى رحلته نحو القمة، ويبدأ رسميًا استعداداته للمشاركة فى دورى المحترفين الموسم المقبل، وهو ما يُعد إنجازًا يُحسب للنادى ولإدارته الفنية والإدارية.