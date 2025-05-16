شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يهنئ اتحاد الدراجات بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنّأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن، وذلك عقب تتويج منتخبي الدراجات والباراسيكل بلقبي البطولة الأفريقية عن جدارة واستحقاق.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن نجاح مصر الدائم في استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية هو نتيجة لدعم القيادة السياسية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرياضة المصرية، بالإضافة إلى دعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث يعمل الجميع على رفع راية مصر في كافة المحافل الدولية والعالمية والأولمبية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية بالمجهود الكبير والنتائج المشرفة التي حققها منتخبا الدراجات والباراسيكل، مؤكداً أن مصر دائماً في المقدمة وتتصدّر القارة الأفريقية، وبعون الله تغيّرت الأهداف والطموحات، وهدفنا في المرحلة المقبلة هو المنافسة الحقيقية والتتويج بالألقاب العالمية والأولمبية.