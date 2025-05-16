شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال لاعبى المقاولون العرب والجهاز الفنى بعد التأهل رسميا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدورى المحترفين في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.



احتفال اللاعبين

وفاز المقاولون على السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير ضمن الجولة الـ36 من دوري المحترفين.

وأحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الأول في أحداث الشوط الأول، وأضاف حازم أبوسنة الهدف الثاني بالشوط الثاني ليرفع المقاولون رصيده إلى 76 نقطة متصدرا دوري المحترفين، ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.



المقاولون العرب

وبدأ المقاولون مباراة السكة الحديد بتشكيل مكون من محمود أبو السعود في حراسة المرمى ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وأمير عابد وجوزيف أوشايا وعبد الرحمن أكمل ومصطفى جمال ومحمد عنتر وعبد الرحمن سمانة وجواكيم أوجيرا وحازم أبو سنة.



المقاولون

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري وحسن حسين وعمرو بركات وحسين البدري ومحمد هاني تريكا ومصطفى صبحي ومحمد رضا وإسلام مجدي وتشارلز باساي.

ويعد المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.



فرحة اللاعبين

وتوج بدرع الدوري المصري في موسمه الخامس فقط بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.

وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.



فرحة الهدف



فرحة جهاز المقاولون



محمد مكى

كما نجح ذئاب الجبل في التتويج بـ 3 بطولات لمسابقة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام: (1982، 1983، 1996).

وحصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).