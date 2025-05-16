شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن تشكيل الطلائع لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش تشكيل الفريق لمواجهة إنبى في المباراة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض، خالد سطوحي، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: إسلام محارب، على حمدي، مصطفى الخواجة، يسري وحيد.

خط الهجوم: كريم طارق، جودين شيكا.

يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة هيثم شعبان بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث بنفس المجموعة ويسعى لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز المهم أمام الفريق البترولي.