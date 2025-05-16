شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى نهائى بطولة بارما المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس إلى نهائي بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس، ذات 125 نقطة، وذلك بعد الفوز على السويسرية سيمونا والتيريت، المصنفة رقم 147 عالميا والمتوجة باللقب عام 2022، بمجموعتين بواقع 6-4 و6-4 في المباراة التي أقيمت اليوم بالدور النصف النهائي.

وتواجه ميار شريف المصنفة رقم 64 عالميا ، في الدور النهائي غداً السبت، الفائزة من مباراة الجارية الآن بين الرومانية أرينا كاميليا بيجو، المصنفة رقم 83 عالميا، والكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة رقم 156 عالميا.



وصعدت ميار شريف لهذا الدور عقب انسحاب يوليا بوتينتسيفا المصنفة رقم 29 عالميا، قبل بدء مباراة الدور الربع النهائى والفوز على الاسترالية بريشيلا هون، المصنفة رقم 142 عالميا، بمجموعتين بواقع 6-3 و6-3 بالدور الثاني والـ 16 وعلى كاثينكا فون ، المصنفة رقم 161 عالميا، بمجموعتين بواقع 7-5 و6-2 بالدور الأول 32.



وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 17 من شهر مايو الجاري.