شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الهبوط.. أوفا يقود هجوم إنبى أمام طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط بالدورى.

تشكيل إنبى أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: أحمد كالوشا- أحمد صبيحة- محمد سمير- مصطفى دويدار.

الوسط: أحمد العجوز- مودي ناصر- على محمود.

الهجوم: محمد حتحوت- صلاح زايد- أحمد أمين أوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى- هشام عادل- على إيهاب- خالد أحمد- أحمد زكي- حسام إيفونا- محمد عماد- حامد عبدالله- محمد جدو.

ويأمل إنبي، بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، في تأمين بقائه رسميًا في الدوري، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أوصلت الفريق إلى النقطة 24 والمركز الرابع في ترتيب مجموعة الهبوط والفوز على طلائع الجيش الليلة سيضمن له الاستمرار في الدوري الموسم المقبل.

في المقابل، يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة هيثم شعبان بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث بنفس المجموعة ويسعى لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز المهم أمام الفريق البترولي.