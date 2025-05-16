شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى وسموحة فى الجولة السابعة ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد السكندري لمباراة سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي - محمود علاء - محمود شبانة - أحمد أيمن

خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - عمر الوحش - إسلام سمير - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمرو جمعة

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كل من: صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - سمير فكري - إسلام مرزوق - فادي فريد - مروان داوود - فان ديرك - إيمانويل إيبيه - عبد الغني محمد.

فيما أعلن أحمد عبد العزيز، مدرب سموحة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة سموحة أمام الاتحاد السكندري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: شريف رضا – ميدو مصطفى – بركات حجاج – محمد ربيعة.

الوسط: إسلام جابر- دوكو دودو – عمرو السيسي.

الهجوم: محمد سالم – محمد مكرونة – صامويل أمادي.



ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 24 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 23 نقطة.