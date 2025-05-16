شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل غزل المحلة أمام الجونة بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء الجونة بعد قليل على استاد المحلة ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثانية (المنافسة على الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وجاء التشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. أحمد النفراوى.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى زكريا.

خط الوسط .. مورى توريه ، أحمد فوزى ، محمد أشرف.

الهجوم .. عبده يحيى ، محمد حمدى ذكى ، محمد بن حمودة.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. أحمد عبد الموجود ، أحمد عبد الرسول ، محمد عماد ، اليوجان.

خط الوسط .. نور السيد ، بلال السيد ، حفيظ ، حكيم فوفورد.

الهجوم .. صامويل أوجو ، مروان محسن.