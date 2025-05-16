شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. وادى دجلة والمقاولون يصعدان للدورى الممتاز وأبو قير يكتسح السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريقا وادى دجلة والمقاولون العرب صعودهما إلى الدورى الممتاز، بعدما تعادل الأول مع المنصورة سلبيا وفاز الثانى على السكة الحديد بثنائية نظيفة، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دورى المحترفين، التي أقيمت اليوم.

ورفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 75 نقطة بالمركز الثانى في ترتيب دورى المحترفين، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع المنصورة رصيده إلى 39 نقطة، وبقى السكة الحديد عند 53 نقطة.

وفى مباراة أخرى، اكتسح فريق أبو قير للأسمدة نظيره منتخب السويس بثلاثة نظيفة ليواصل الحفاظ على المركز الثالث برصيد 70 نقطة، فيما بقى منتخب السويس 29 نقطة.

وواصل كهرباء الإسماعيلية الضغط على أبو قير للأسمدة بعد الفوز بلدية المحلة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 68 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 45 نقطة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

وادى دجلة 0/ 0 المنصورة

السكة الحديد 0 / 2 المقاولون العرب

أبو قير 3/ 0 منتخب السويس

كهرباء الإسماعيلية 1 /0 بلدية المحلة

لافيينا 0 / 2 ديروط

الترسانة 0/ 0 بترول أسيوط

الداخلية 1 /0 سبورتنج

طنطا 1 / 0 أسوان

بروكسى 2 /1 راية

القناة 2 / 1 وى.