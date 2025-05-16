شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وأرنولد فى هجوم مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإسماعيلى والتي ستجمعهما باستاد الإسماعيلية بعد قليل، في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة من مجموعة تفاد الهبوط بالدورى "دورى nile".





وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، أحمد مصطفى

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، معتز زدام، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان