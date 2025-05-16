شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق لقب البطولة الأفريقية للمضمار وتحصد 51 ميدالية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب مصر للدراجات بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بمشاركة 28 لاعبًا، والتي أقيمت فى مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري بمشاركة 13 دولة.

وحصد منتخب الفرعنة كأس البطولة، وحقق المركز الأول برصيد 51 ميدالية بواقع 21 ذهبية و15فضية و15 برونزية، ثم جاء في المركز الثاني منتخب جنوب أفريقيا بـ 39ميدالية، بواقع 17 ذهبية و11فضية و11 برونزية، ثم منتخب الجزائر ثالثاً برصيظ 14 ميدالية بواقع 4 ذهبية و5 فضية و5 برونزية.



واستغل الفراعنة عاملي الأرض والجمهور وتألقوا خلال المنافسات التي تمت في أجواء رياضية حماسية اتسمت بالود بين المشاركين جميعًا، وشهدت تشجيع حار من الجماهير الذين توافدوا من جميع المحافظات لمؤازرة لاعب منتخب مصر.



وكان هذا اللقب نتاجًا للدعم الكبير الذي وفره الاتحاد المصري للدراجات للاعبين بقيادة أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات خلال الفترة التي سبقت البطولة وتوفير كل الإمكانيات المادية والفنية التي تعينهم على أن يكون على أتم الاستعداد والجاهزية.



ومن جانبه، هنأ أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، لاعبي منتخب مصر، على ما قدموه وجهدهم المبذول خلال المنافسات وتمكنهم من حصد أكبر عدد من الميداليات والتتويج باللقب ورفع علم مصر خفاقًا عاليًا على منصات التتويج.



كما وجه رئيس اتحاد الدراجات، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الدعم المقدم للاتحاد وتسخير كل الاحتياجات اللازمة لنجاح البطولة، وهو ما أحسن الاتحاد استغلاله لتخرج البطولة بهذا الشكل المشرف بشهادة كل الوفود الذين شاركوا في البطولة وعددهم 13 دولة أفريقية.

وقال أيمن علي حسن: "نشعر بفخر كبير بعد نجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الكبير موضحا أن هذه البطولة أثبتت أن مصر قادرة على استضافة وتنظيم أحداث رياضية كبرى بمستوى عالمي، وهدفنا القادم هو مواصلة التطوير وصناعة أبطال يرفعون راية مصر في المحافل الدولية.



وأشار إلى أن هذه البطولة تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي لرياضة الدراجات في إفريقيا، وتأكيد قدرتها على تنظيم أحداث رياضية عالمية، لافتا إلى استقبال الوفود المشاركة بحفاوة، مع توفير كافة التسهيلات اللوجستية والإدارية، مما انعكس إيجابيًا على تقييم المشاركين للبطولة.



واختتم أيمن علي حسن، تصريحاته مؤكدا أن مصر استفادت من منشآتها الرياضية الحديثة، مثل مضمار استاد القاهرة، الذي يتمتع بمواصفات عالمية، وساهم في تقديم تجربة رياضية متميزة للمشاركين خلال هذا العرس الافريقي.



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