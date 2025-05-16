شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلي على فريق مسار بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما في إطار نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق سيدات الأهلى، ويضرب موعدا مع وادى دجلة في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على زد بهدف نظيف في نصف النهائي الآخر.

وجاء تشكيل الأهلى أمام مسار كالتالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش

الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، سارة كردي، ثريا أشرف

الوسط: رودينا عبد الرسول، لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام

الهجوم: ميا داردن ونادين غازى

بينما جاء تشكيل مسار كالتالى..

حراسة المرمى: حبيبة صبرى

الدفاع: أميرة محمد، ياسمين عبد العزيز، حسنات أبامبا، مايا إيهاب

الوسط: مهيرة على، عهد طارق، ميا داردان، فاطمة مصطفى، أليس أوجيبى

الهجوم: فيونا نابوليمى