شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلى أمام مودرن سبورت فى الدورى.. أحمد الشيخ بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل الدراويش أمام مودرن سبورت، في المباراة التي تجمعهما باستاد الإسماعيلية بعد قليل، في إطار منافسات مباريات الجولة السابعة من مجموعة تفاد الهبوط بالدورى "دورى nile".

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عماد حمدى

الوسط: محمد بيومى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: نادر فرج

البدلاء: عبد الله جمال، عبد الكريم مصطفى، على الملوانى، هشام محمد، أحمد الشيخ، محمد عبد السميع، محمد وجدى، إبراهيم عبد العال، عبد الله السعيد.