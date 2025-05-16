شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يهزم زد بهدف نظيف ويصعد لنهائى كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة فوزا صعبا على زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما فى نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية.

وينتظر فريق وادى دجلة الفائز من مسار والأهلي في مباراة نصف النهائي الآخر للمنافسة معه على لقب كأس مصر، الذى يحمل لقبه فريق مسار فى الموسم الماضى.

وجاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: فرح سمير، مديحة حبيب، بسنت عبد العزيز، مروة توفيق، منة عزت، جيهان الصلح، نور نهاد، أميرة رفاعى، جيفيتى، نهى الصلح، جنى محمد.

بينما جاء تشكيل زد كالتالى: عزة الفولى، ميمونة هميس، يارا ياسر، ماجى مجدى، رنيم أيمن، أميرة لطفى، رولا سامح، جينفير فافور، يارا صبرى، جوى عماد.