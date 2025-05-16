شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفتقد 6 لاعبين أمام المصرى غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق سيراميكا ، بقيادة على ماهر، 6 لاعبين أمام المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى "دورى nile".

ويغيب عن سيراميكا أمام الأهلى كل من أحمد القندوسى للإصابة بكسر فى الساق، وعبد الرحمن بودى بمزق فى الضامة، إبراهيم محمد بمزق فى الضامة، سعد سمير مزق فى السمانة، يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين لمشاركتهما مع منتخب الشباب فى بطولة أفريقيا.

ويستعيد فريق سيراميكا خدمات لاعبه محمد عادل أمام المصرى، بعدما غاب عن سيراميكا ضد الأهلى بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك، مما أدى إلى إيقافه أمام الأهلى، وأصبح حاليا متاحا لتدعيم خط وسط فريقه أمام المصرى في المباراة المقبلة.

ويعول على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، كثيرا على خدمات محمد عادل في وسط الملعب، ومن المقرر أن يعيده للتشكيل الأساسى خلال مواجهة المصرى، حيث يعد من العناصر المهمة في الفريق.

من جانب آخر، قرر مسئولو نادى سيراميكا تأجيل أي حديث عن العروض المقدمة للاعبيه إلى نهاية الموسم بعد الانتهاء من المباريات المتبقية في بطولة دورى nile وكأس عاصمة مصر.

وتلقى مسئولو سيراميكا بعض العروض الشفهية لعدد من لاعبيه في الفترة الحالية، إلا أن إدارة سيراميكا قررت تأجيل اتخاذ أي قرار لنهاية الموسم وترك الأمر في يد على ماهر المدير الفني للفريق من أجل التركيز فيما تبقى من مباريات بالموسم.

وطالبت إدارة سيراميكا من اللاعبين بغلق الحديث عن هذه العروض والتركيز على التتويج بلقب كأس عاصمة مصر للموسم الثالث على التوالي بعدما نجح في حصد اللقب آخر موسمين بمسماها القديم "كأس رابطة الأندية".