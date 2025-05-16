شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الاهلي على تكليف الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد للفريق، باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة التى سيتعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيقوم ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الجديدة، بالتنسيق مع إدارة الأهلي خلال الأيام المقبلة، حيث تمتلك الإدارة الحمراء عدة لاعبين أجانب سوف تعرضهم على المدرب الإسباني، كما أن الأخير لديه أكثر من لاعب مُرشح للانتقال للأهلي الصيف المقبل.

ويضم النادي الاهلي حالياً خمسة أجانب هم، الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله وأشرف بن شرقي، بجانب السلوفيني جراديشار والتونسي علي معلول، فيما تم رفع اسم المغربي رضا سليم من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب الإصابة، كما يلعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" مُعاراً لنادي الصفاقسي التونسي بجانب أليو ديانج المُعار لنادي الخلود السعودي.

ومع نهاية الموسم الجاري، سيرحل كل من علي معلول ويحيى عطية الله ورضا سليم وكريستو، ومع انضمام التونسي محمد علي بن رمضان سيكون الأهلي لديه 4 أجانب، هم أشرف داري وأشرف بن شرقي وجراديشار وبن رمضان، لذا لا يرغب النادي في استعادة ديانج على أن يقوم بضم لاعب أجنبي بدلاً منه فى مركز آخر غير الوسط، على أن يتم شراء حمدي فتحي نهائياً من نادي الوكرة القطري.

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي في الثامنة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة في الجولة السابعة وقبل الأخيرة لمرحلة التتويج بالدوري، ويقود عماد النحاس الفريق بشكل مؤقت لحين تولّي ريفيرو المسئولية بشكل رسمي.