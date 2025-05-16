أجواء "إيجابية" في نوتنغهام فوريست بشأن الوضع الصحي لأوونيي

الرياص - اسماء السيد - لندن : تحدث مدرب نوتنغهام فوريست الإنكليزي لكرة القدم البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عن توقعات "إيجابية" في ما يتعلق بالوضع الصحي لمهاجمه النيجيري تايوو أوونيي الذي وُضِع قبل يومين في غيبوبة مصطنعة، وذلك لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في البطن.

ونُقِل اللاعب الدولي البالغ 27 عاما الإثنين إلى المستشفى لإجراء جراحة بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال تعادل فريقه مع ليستر سيتي 2 2 الأحد في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ولا توجد مؤشرات على أن حالة أوونيي تشكل خطرا على حياته، وتُفهم الغيبوبة بأنها إجراء طبي يهدف إلى الحد من حركته وتنظيم معدل ضربات قلبه.

واصطدم اللاعب بالقائم بقوة أثناء محاولته متابعة كرة للسويدي أنتوني إيلانغا بضغط من لاعب ليستر الارجنتيني فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 88.

تلقى لاحقا علاجا لدقائق عدة على أرض الملعب قبل أن يُسمح له بالعودة إلى اللعب.

وعلى الرغم من ظهوره بوضوح في حالة من عدم الراحة، واصل أوونيي اللعب لأن نوتنغهام كان قد استنفد جميع تبديلاته ويقاتل من أجل تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه بخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سانتو "لقد ذهب إلى الجراحة، وكانت العملية ناجحة الحمد لله"، مضيفا "إنه تحت المراقبة الآن، لكنه يتعافى. لا يزال علينا انتظار موافقة الأطباء على الزيارات. نحن قلقون، لكن الوضع إيجابي. كان الأمر صعبا جدا بسبب القلق بشأن الإصابة والوضع الذي مر به".

واكتشف الطاقم الطبي في النادي مدى خطورة إصابته الإثنين ليُنقل فورا إلى المستشفى لإجراء العملية.

وكشف مدربه البرتغالي "كان الأمر صعبا جدا علينا وعلى الجميع. القلق بشأن الإصابة التي تعرض لها، والموقف الذي دخل فيه، كان الأمر صعبا علينا".

وقبل مرحلتين على ختام الموسم، يحتل فوريست المركز السابع لكن بفارق نقطة فقط عن تشلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، وثلاث عن مانشستر سيتي الرابع.