جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى: ماكلارين يهيمن على الفترة الاولى للتجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - ايميليا رومانيا (أ ف ب) هيمن فريق ماكلارين على الفترة الاولى للتجارب الحرة السبت لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا التي تستضيف الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتصدر سائقه الأسترالي أوسكار بياستري الحصة أمام زميله البريطاني لاندو نوريس.

وسجل بياستري متصدر الترتيب العام للسائقين على حلبة إنزو ودينو فيراري أسرع توقيت وقدره 1:16.545 دقيقة، متقدما بفارق 0.032 ثانية على نوريس، فيما حلّ سائق وليامس الإسباني كارلوس ساينس ثالثا متأخرا بفارق 0.052 ثانية.

وتوقفت التجارب التي شهدت اثارة قلّ نظيرها اذ لم يتخط الفارق بين الخمسة الأوائل 0.096 ثانية، اثر تعرض السائق المبتدئ البرازيلي غابريال بورتوليتو (ساوبر) لحادث من دون عواقب.

انحرفت سيارة بورتوليتو عن مسارها واصطدمت بالحواجز ما أدى إلى اشهار الأعلام الحمراء قبل النهاية، في حين نجح البرازيلي في الخروج من سيارته سالما.

وقدّم البريطاني لويس هاميلتون في أول مشاركة له مع فيراري أمام جماهير "الحصان الجامح" أداء جيدا بوصوله خامسا (1:16.641 د.)، خلف زميله السابق في مرسيدس مواطنه جورج راسل (1:16.599 د.).

في المقابل، خيّب زميل بطل العالم 7 مرات شارل لوكلير من موناكو الذي غاب عن المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين الخميس بسبب تعرضه لوعكة صحية، الآمال باحتلاله المركز الثاني عشر، أمام سائق مرسيدس الآخر الشاب الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (18 عاما) المولود على بُعد كيلومترات قليلة من الحلبة.

ولم تكن نتيجة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، مشجعة اذ حلّ سابعا خلف الفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

وأنهى الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، القادم الجديد إلى ألبين بدلا من الأسترالي مايك دوهان الذي قرر الفريق الاستغناء عن خدماته بسب ضعف النتائج، الفترة في المركز السابع عشر في جلوسه الأول خلف مقود آيه525.