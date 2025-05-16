7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 16 – 5 – 2025، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه عن أبرز الأخبار الرياضية على الساحة الرياضية.

الزمالك: نتواصل مع فيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي بدأ التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل اتخاذ الخطوات الرسمية لرفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة.

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

يبحث نادى الزمالك التعاون مع بيراميدز فى ملف الشكوى التى ستقدم للمحكمة الرياضية الدولية ضد رابطة الأندية ولجنة التظلمات باتحاد الكرة، بعد صدور القرار النهائى باعتبار الاهلي مهزوما أمام الزمالك فقط، وعدم خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من القمة رقم 130.

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

طلب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي تواجد مدرب مصري وحيد ضمن جهازه الفني بالفريق، رافضاً فكرة تواجد أكثر من شخص مصري فى الجهاز، خاصة أنه سيصطحب خمسة أفراد أجانب معه فى الجهاز الجديد.

اهتمام زملكاوي بضم هادي رياض بعد تأخر الأهلي فى حسم الصفقة

دخل هادى رياض ، مدافع فريق بتروجت، ضمن دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة قبل بداية الموسم الجديد.

منتخب الشباب يُجهز عمر خضر لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا

يبذل الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما جهودا كبيرة لتجهيز عمر خضر لاعب المنتخب للمشاركة فى مباراة نيجيريا الأحد المقبل، فى مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد

يترك مسئولو الكرة بنادى الزمالك تحديد مصير التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق الكروى الأول من القيد فى قائمة الفريق بالموسم الجديد من عدمه بيد الجهاز الفنى، الذى سيحسم الأمر بشكل نهائى.

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

يدرس مسئولو النادي الأهلي مصير البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق بعد الاتفاق مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الفريق الجديد، والذي يصطحب معه مدرب حراس مرمى.