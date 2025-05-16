شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا لتحديد المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، مباراته المقبلة أمام نيجيريا الأحد المقبل لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، بعد الخسارة أمام المغرب فى نصف النهائى أمس بهدف نظيف.

وتأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط فى المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0 .

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إن لاعبيه قدموا أفضل مبارياتهم في البطولة، وأنه يشكرهم على مجهودهم الكبير.

وتحدث نبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية قائلًا، "كانت مباراة كبيرة بين شقيقين عربيين، خرجنا من معترك مرهق في دور المجموعات، قبل تجاوز عقبة كبيرة تمثلت في التغلب على المنتخب الغاني بالدور ربع النهائي، اللاعبون بذلوا جهدًا مضاعفًا بسبب لعب مباراة إضافية في الدور الأول."

وأضاف نبيه، "كنا نتمنى أن نتأهل للنهائي، لكن التوفيق لم يحالفنا، ارتكبنا خطأ وحيدًا واستغله المنتخب المغربي، الإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية على مدار البطولة، لكن هذا وارد في البطولات الكبرى."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة: "لم نتأهل بشق الأنفس كما ذكر البعض، تلك (النغمة) غير حقيقية، تأهلنا من مجموعتنا بسبع نقاط، وهو نفس رصيد جنوب أفريقيا وسيراليون متصدر ووصيف مجموعتنا، لكننا تأخرنا عنهما بفارق الأهداف فقط."

أكمل نبيه: "عملت مع المنتخب المصري لمدة 27 يومًا فقط، أسبوع في شهر يناير وأسبوع في فبراير، وأسبوعين في مارس، أنا ثالث مدير فني يعمل مع هذا الجيل، واليوم وقفنا ندًا أمام منتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات، قدمنا اليوم أفضل مباراة في مشوارنا."

وحول تقديم المنتخب المصري أداءً دفاعيًا أمام المغرب قال نبيه: "اللاعبون نفذوا ما طلبته منهم، يجب أن أحترم المنافس وإمكانياته، وإلا سيعاقبني، وقد يكون العقاب قاسيًا، أنا أدرك أنني ألعب في كأس الأمم الأفريقية، أن تنجح في إيصال هوية واضحة إلى لاعب شاب سواءً دفاعية أو هجومية هذا نجاح بالنسبة لك كمدير فني."