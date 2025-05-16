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سباحو منطقة القاهرة يحصدون ذهبية كأس مصر

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  • سباحو منطقة القاهرة يحصدون ذهبية كأس مصر 3/4
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القاهرة - سامية سيد - حصدت السباحة زينة محمد عواجة سباحة نادي وادي دجلة على المركز الأول في سباق 50 م ظهر وسباق 100 م ظهر مرحلة 11 سنة ناشئات، وذلك في بطولة كأس مصر ٢٠٢٥ والتي أقيمت بمجمع حمامات السباحه بستاد القاهرة الدولي، فيما حصد السباح ياسين تامر مصطفى سباح النادي الأهلي على فضية بطولة كأس مصر في سباق 50 م ظهر مرحلة ١١ سنه ناشئين.

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الميداليات

 

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الفائزون

 

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الاحتفال بالفوز

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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