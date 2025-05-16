شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام زملكاوي بضم هادي رياض بعد تأخر الأهلي فى حسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هادى رياض ، مدافع فريق بتروجت، ضمن دائرة اهتمامات مسئولى نادى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة قبل بداية الموسم الجديد.

وبعدما كان الأهلى قريبًا من حسم صفقة هادى رياض، شهدت الأيام الماضية تعطل المفاوضات، ما دفع مسئولى الزمالك لبحث إمكانية التفاوض مع اللاعب وناديه لضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن هادى رياض كان على رادار القلعة البيضاء منذ فترة وقبل دخول الأهلي فى الصفقة.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد الجهاز الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى الموسم المقبل، أو الاستقرار على استمرار أيمن الرمادى، لاتخاذ رأى الجهاز فى القرار النهائى الخاص بالتفاوض على ضم هادى رياض من بتروجت.

وكان محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت ، قال "الأهلي لم يتحدث معنا بشكل رسمي لضم هادي رياض وتوفيق محمد، وننتظر وفداً رسمياً من الأهلي للتفاوض على بيع الثنائي إلى القلعة الحمراء، مثلما حدث فى صفقة انتقال أحمد رضا إلى الأهلي، وقتها حدثت زيارة رسمية من الأهلي وفي النهاية تمت الموافقة على بيع اللاعب".