مصطفى محمد يوضح سبب غيابه عن مباراة نانت: موقفي نابع من قيمي ومعتقداتي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري الفرنسي أمام مونبلييه، والتي تُقام ضمن مبادرة دعم المثلية الجنسية التي ينظمها الدوري الفرنسي سنويًا، موضحًا أن قراره نابع من قناعات شخصية وقيم راسخة.

وأثار غياب اللاعب المصري موجة من الجدل في وسائل الإعلام الفرنسية، خاصة بعد أن تغيب أيضًا عن تدريبات الفريق مؤخرًا. وفي المقابل، أكد مدرب الفريق أنطوان كومباريه أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية ويخضع للعلاج.

لكن مصطفى محمد خرج عن صمته عبر حسابه على إنستغرام، موضحًا موقفه من عدم المشاركة قائلًا: "لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه، ليس من السهل عليّ التحدث علنًا، لكن شعرت بالحاجة لتوضيح موقفي".

وأضاف: "أؤمن بالاحترام المتبادل، وهو ما يشمل أيضًا احترام نفسي ومعتقداتي. لدي قيم متجذرة في أصولي وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة"، مؤكدًا أن قراره ليس رفضًا للآخرين، بل تعبير عن التزامه الشخصي.

وختم اللاعب بيانه قائلاً:

"هذا اختيار شخصي لا يهدف لإثارة الجدل، وآمل أن يُستقبل بهدوء وتفهم".

يُذكر أن مصطفى محمد سبق وأثار الجدل في الموسم الماضي حين غاب عن مباراة مشابهة في نفس الإطار، في موقف مشابه للاعبين آخرين من أصول وثقافات مختلفة.