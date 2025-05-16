كأس إنكلترا: دي بروين لإنهاء مسيرته الزاخرة في سيتي بكأس إضافية

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : يأمل النجم البلجيكي كيفن دي بروين أن يختم حقبته الرائعة في صفوف مانشستر سيتي بإضافة لقب آخر، عندما يخوض نهائي كأس إنكلترا امام كريستال بالاس السبت.

وتصل حقبة البلجيكي التي دامت عشر سنوات في صفوف الـ "ستيزينز" وكانت مدججة بالألقاب إلى نهايتها مع وصول الموسم الى خواتيمه.

إلا أن مباراة ويمبلي تمثل الفرصة الأخيرة لابن الـ 33 عاما من أجل رفع كأس جديدة مع النادي الذي استطاع شق طريقه فيه نحو النجومية العالمية.

مع فوزه بلقب الدوري الممتاز ست مرات، قد يضيف دي بروين لقب مسابقة الكأس للمرة الثالثة ليضمها الى خمسة ألقاب سبق ان حققها في كأس الرابطة ولقب واحد في دوري أبطال اوروبا.

أعرب دي بروين عن "مفاجأته" من عدم رغبة سيتي بتجديد عقده، متسلحا بالايمان بأنه لا يزال قادرا على تقديم مستويات رفيعة في قمة كرة القدم.

وأعاد دي بروين عقارب الساعة الى الوراء عندما عوض سيتي تأخره بثنائية نظيفة الى فوز ساحق على بالاس 5 2 الشهر الماضي من خلال مساهمته بهدف وتمريرة حاسمة.

ويمني سيتي النفس بأداء مماثل منه ما يمحنه وداعية لائقة وينقذ موسم فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

فبعد ظفره بلقب الدوري الإنكليزي في الأعوام الاربعة الماضية بشكل غير مسبوق، يجد سيتي نفسه هذا الموسم متخلفا بفارق 18 نقطة عن ليفربول المتوج باللقب ومنخرطا في صراع محتدم على حجز أحد المقاعد الخمسة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

شكل التراجع في أداء دي بروين عنصرا بارزا في الهبوط الدراماتيكي لسيتي.

من بين أهدافه الـ 108 مع 177 تمريرة حاسمة للنادي في 419 مباراة، أحرز فقط ستة اهداف مع ثماني تمريرات حاسمة فقط هذا الموسم.

"الرحيل مثل الأبطال"

لكن يبقى دي بروين "غير قابل للتعويض" بسبب تأثيره على صعود سيتي نحو الهيمنة المطلقة على الكرة الانكليزية، بحسب مهاجم النادي النروجي إرلينغ هالاند.

وقال هالاند "الحصول على الكرات منه هو بمثابة حلم. كان اللعب معه مميزا بالفعل. يا لها من متعة، وسأبذل قصارى جهدي لأحظى بهذه المتعة في المباريات المقبلة.

وتابع "سيكون المستقبل مختلفا مع لاعبين مختلفين. عندما يرحل كيفن، سنحتاج إلى بديل له، مع أن كيفن لا يُعوّض في كثير من النواحي".

بدا غوارديولا آسفا لاستبعاده دي بروين في فترات عدة من هذا الموسم، في ظل سعيه للبحث عن سد الثغرات في وسط سيتي "المُسن".

وقال غوارديولا "الامتنان الذي أكنه ونكنه له كبير جدا".

وتابع "كيفن هو لاعب يمثل تاريخ النادي مع أكبر عدد من الالقاب وهذا ما يلخص ما فعله كيفن معنا".

وُضعت جدارية عملاقة للدولي البلجيكي تذكر عدد الالقاب والجوائز التي حصل عليها مع الفريق في وسط مدينة مانشستر الخميس.

ورأى غوارديولا ان نصب تمثال للاعب خارج ملعب الاتحاد هو ايضا "مسألة وقت".

لكن بعد عقد من التعطش الدائم للالقاب والمجهود الخرافي واللمحات السحرية، يبقى التتويج بلقب الكأس هو الوداعية الاجمل التي قد يطمح إليها أي لاعب.

وقال لاعب وسط سيتي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش "نظرا لما فعله، يستحق أن يغادر كبطل وهو كذلك".