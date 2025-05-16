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بروتوكول تعاون رياضي بين نادي 6 أكتوبر وخورفكان الإماراتي

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القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز العلاقات العربية وتبادل الخبرات، استقبل سالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، وذلك بمقر نادي خورفكان.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين الناديين، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رياضي شامل يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم زيارات متبادلة، والتعاون في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية المشتركة.


وخلال الزيارة، أعرب  عبد اللطيف صبحي عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة الإماراتية، مشيدًا بالبنية التحتية الرياضية المتطورة في نادي خورفكان، التي تعكس حجم الاهتمام بالرياضة والرياضيين في دولة الإمارات.


كما قدّم شرحًا تفصيليًا حول إمكانيات نادي 6 أكتوبر، وعدد أعضائه، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، مؤكدًا أن التعاون مع نادي بحجم خورفكان سيشكل إضافة كبيرة للطرفين.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل وتفعيل الاتفاق المرتقب بما يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز من فرص التطوير والنمو في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.

رئيس نادي 6 أكتوبر في خورفكان الإماراتي
رئيس نادي 6 أكتوبر في خورفكان الإماراتي

 

عبد اللطيف صبح مع سالم النقبي
عبد اللطيف صبح مع سالم النقبي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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