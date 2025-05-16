شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يُجهز عمر خضر لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل الجهاز الطبى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما جهودا كبيرة لتجهيز عمر خضر لاعب المنتخب للمشاركة فى مباراة نيجيريا الأحد المقبل، فى مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

وارتفعت أسهم عمر خضر فى اللحاق بمباراة نيجيريا الأحد المقبل، بعد تمتثل اللاعب للشفاء ليقترب بقوة من قيادة الفراعنة أمام نسور نيجيريا.

وتغيب عمر خضر عن مباراتى منتخب مصر أمام غانا والمغرب الأخيرتين بسبب شعوره بآلام فى العضلة الخلفية ، قبل أن يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة د.محمد أكمل ود. محمد محروس أخصائى العلاج الطبيعى ليقترب من العودة أمام نيجيريا.

وتأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0 .

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.