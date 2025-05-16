شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام مسار فى نصف نهائي كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي ، تشكيل الفريق لخوض مباراة مسار، التي تقام اليوم، الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلى أمام مسار كالتالى..

حراسة المرمى: مها الدمرداش

الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، ونورا خالد، سارة كردي، ثريا

الوسط: رودينا عبد الرسول، لولو نصر، منة طارق، حبيبة عصام

الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن

البدلاء: إسراء السقا، جنى محمود، مريم عفيفى، هنا عثمان، نور إدريس، أشرقت عادل، مريم خميس، أمل ناصر، نادين محمد.

فيما جاء تشكيل مسار كالتالى..

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة والنصف من عصر اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من مواجهة الفريقين في ختام الدوري العام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على فريق المعادي واليخت بنتيجة تسعة أهداف دون رد في ربع نهائي المسابقة.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور النهائي بالكأس على أن يواجه الفائز من مباراة وادي دجلة وزد، وذلك ضمن منافسات المسابقة التي يشارك بها الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.