شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى يحدد موقف حمزة المثلوثى من قائمة الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترك مسئولو الكرة بنادى الزمالك تحديد مصير التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق الكروى الأول من القيد فى قائمة الفريق بالموسم الجديد من عدمه بيد الجهاز الفنى، الذى سيحسم الأمر بشكل نهائى.

وينتظر الزمالك انتهاء الموسم وتحديد الجهاز الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة، حيث يتم التفاوض حاليًا مع أكثر من مدير فنى أجنبى ليخوض فترة الإعداد للموسم المقبل، على أن يحدد هذا الجهاز مصير حمزة المثلوثى.

ويخوض المثلوثى حاليًا مرحلة التأهيل بعد الخضوع لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، وتحت إشراف الجهاز الطبي بالزمالك، منتظرًا القرار النهائى للزمالك فى إمكانية قيده بقائمة الموسم الجديد أو عدم قيده وتركه للرحيل عن القلعة البيضاء.

ورفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى الوافد الجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن المثلوثى سيحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة.