شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز و الزمالك ، فيما يتعلق بمباراة القمة بالجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن هذا القرار.

س: ماهو قرار لجنة التظلمات بشأن انسحاب الأهلى من مباراة القمة؟

ج: ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك، فى المباراة التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

س: ما موقف الأهلى من القرار؟

ج: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، والعرض على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأهلي ، حسب ما أعلنه الأهلي عبر موقعه الرسمى.

س: وماذا عن موقف الزمالك من قرار لجنة التظلمات؟

ج: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، ما كان يتطلب خصم 3 نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى 3 نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً ٣/صفر.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر أمس، الخميس، من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدَّم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

ويؤكد نادي الزمالك أنه لن يتهاون مطلقاً في الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعياً لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.

س: وما هو موقف بيراميدز من القرار؟

ج: علق مصدر مسئول بنادي بيراميدز على قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة بعد تأيد قرار رابطة الأندية باعتبار الاهلي مهزوما أمام الزمالك فقط، وعدم خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم على خلفية انسحابه من القمة رقم 130.

وقال المصدر في تصريحاته لليوم السابع، "شكرا لجنة التظلمات ، الآن أصبح لدينا الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية (كاس) وسنحصل على حقنا بالقانون، خاصة أن هناك مادة تتيح للجنة التظلمات تمنحها أحقية التعديل عى تلك العقوبات بنص لائحة الاتحاد الدولي".

وعن إمكانية انسحاب بيراميدز من مباريات الدوري المتبقية، قال المصدر: "لا يمكن، سنكمل الدوري بشكل طبيعي، لاننا اذا انسحبنا حينها فرق النقاط لن يكون سند لنا امام المحكمة الرياضية".