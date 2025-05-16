شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نتواصل مع فيفا لرفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي بدأ التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل اتخاذ الخطوات الرسمية لرفع إيقاف القيد خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو المجلس فى تصريح للمركز الإعلامي بالنادي، "أطمئن جماهير الزمالك بأن رفع إيقاف القيد مسألة وقت فقط، خاصة بعدما قام النادي اليوم بتحويل مبلغ 983 ألف يورو، قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، وبذلك يكون مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قام بسداد مبلغ يزيد عن 2.5 مليون يورو، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي".

وأضاف عمرو أدهم، "نادي الزمالك كان على تواصل مع المحامي الفرنسي للاعب خالد بوطيب خلال الأيام الماضية لإخطاره بقيام النادي بإجراءات سداد مستحقات اللاعب، ويعمل النادي حالياً على إخطار "فيفا" بإنهاء سداد مستحقات بوطيب، ومع سداد مستحقات البرتغالي باتشيكو، المدرب السابق للزمالك، خلال الأيام المقبلة، سنكون أغلقنا هذين الملفين بشكل نهائي، والحصول على الإخطار النهائي من "فيفا" برفع عقوبة إيقاف القيد، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة عند فتح باب القيد مطلع الشهر المقبل".