شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، مباراته المقبلة أمام نيجيريا مساء الأحد المقبل لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر وتختتم الأحد 18 مايو الجارى.

وخسر منتخب الشباب أمام المغرب أمس، الجمعة، فى نصف نهائى البطولة بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا على المركز الثالث الأحد المقبل، وتتبخر أحلامه فى المنافسة على اللقب القارى.

موعد مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا

موعد مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، باستاد الدفاع الجوى، بينما تقام مباراة النهائى بين المغرب وجنوب افريقيا فى التاسعة مساء نفس اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب أمام المغرب فى مباراة أمس كلاً من: عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي، أحمد كباكا، محمد السيد، سيف الدين سفاجا، أحمد شرف، محمد زعلوك ومؤمن شريف.