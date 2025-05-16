شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى أندية البنك الأهلى وسيراميكا وزد للتعاقد مع بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن النادى الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم مشاركتهم بشكل منتظم في المباريات.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين عمر الساعى وكريم "نيدفيد" وخالد عبد الفتاح الذين سيغادرون القلعة الحمراء سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويرغب مسئولو نادى زد فى التعاقد مع عمر الساعى على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم لتدعيم وسط الفريق، إيمانا منهم بقدرات اللاعب الذي لم يحصل على فرصته كاملة فى صفوف الأهلي منذ انضمامه للإسماعيلي بداية الموسم.

بينما يقترب خالد عبد الفتاح من الانضمام إلى صفوف البنك الأهلى بيع نهائي بسبب عدم اعتماد الجهاز الفني عليه في المباريات الماضية.

ويستعد كريم "نيدفيد" لمغادرة النادى الأهلى ويقترب من الانضمام إلى صفوف فريق سيراميكا خلال المرحلة المقبلة تحت قيادة على ماهر المدير الفني لسيراميكا الذي كان وراء تألق نيدفيد مع مودرن سبورت عند إعارته له منذ موسمين.