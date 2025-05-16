الامارات | أرقام مذهلة ترسم ملامح تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق برشلونة هجوميا في موسمه الأول تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك، مسجلا أهدافا بكثير من السهولة والسلاسة داخل وخارج قواعده.

وقدم النجم الواعد لامين يامال والجناح البرازيلي رافينيا موسما رائعا، وتعاونا بشكل رائع مع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي وصانع الألعاب الإسباني الشاب بيدري.

وسجل برشلونة أرقاما مذهلة بعد فوزه بالدوري الإسباني هذا الموسم، بالإضافة إلى لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.



فارق الأهداف: 61

وحقق برشلونة انتصارات ساحقة على منافسيه بتسجيله 97 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإسباني، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعني أنه أحرز 61 هدفا أكثر مما استقبله.

ويمكن مقارنة ذلك بفارق أهداف أقرب ملاحقيه، الغريم التقليدي ريال مدريد، البالغ 36 هدفا، حيث أحرز لاعبوه 74 هدفا واستقبلت شباكه 38 هدفا، حتى مع وجود هجوم فذ في الفريق الملكي يضم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وبايرن ميونخ الألماني فقط هو الوحيد الذي يقترب من رصيد برشلونة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بتسجيله 95 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن، فيما أحرز برشلونة 169 هدفا في 58 مباراة، وهو أيضا الأكثر إحرازا للأهداف في أوروبا بوجه عام.

4 × 12

وسجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في 23 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، بما في ذلك ثلاث مباريات كلاسيكو ضد ريال مدريد، وجاءت 12 من هذه المباريات التي شهدت 4 أهداف في الدوري الإسباني، علما بأن الفريق الكتالوني سجل سبعة أهداف في مباراتين، حيث كانت الأولى 7 / صفر ضد بلد الوليد، والأخرى 7 / 1 أمام بلنسيه.



149 مراوغة ليامال

ويتصدر يامال /17 عاما/ قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالدوري الإسباني برصيد 13 تمريرة حاسمة، بينما يتقاسم رافينيا المركز الثاني برصيد تسع تمريرات.

ويعتبر يامال هو اللاعب الأكثر مراوغةً في تجاوز الخصوم بفارق كبير، بواقع 149 مراوغة، متفوقا على أي لاعب آخر بأكثر من 60 مراوغة.

وكان ليفاندوفسكي ورافينيا ويامال ضمن أفضل 4 لاعبين في التسديدات نحو مرمى المنافسين، خلف مبابي، فيما تصدر ثلاثة لاعبين من برشلونة قائمة الأكثر تمريرا بالدوري المحلي، وهم باو كوبارسي وبيدري وإينيجو مارتينيز.

17 عاما

وتصدر يامال عناوين الصحف الموسم الماضي عندما حطم العديد من الأرقام القياسية، من بينها لقب أصغر هداف في الدوري الإسباني بعمر 16 عاما، وواصل تألقه هذا الموسم، وفرض نفسه نجما بارزا في الفريق.

وسجل يامال في الفوز 4 / صفر على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو ليصبح أصغر هداف في مباراة كلاسيكو بعمر 17 عاما و105 أيام، متجاوزا زميله في الفريق أنسو فاتي، الذي كان يكبره بحوالي 250 يوما في أكتوبر 2020.

رباعية الكلاسيكو

كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها برشلونة بجميع مباريات الكلاسيكو في موسم شهد ثلاث مباريات على الأقل بين الغريمين، حيث فاز 4 / صفر على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني في أكتوبر الماضي و5 / 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي، و3 / 2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي، و4 / 3 بعد تأخره صفر / 2 في الدقيقة 14 في المباراة الثانية بالدوري.



18 هدفا لرافينيا

قدم رافينيا /28 عاما/ أفضل موسم له على الإطلاق، وأحرز 5 أهداف في المباريات الأربع التي خاضها برشلونة ضد الريال من إجمالي 16 هدفا سجلها فريق فليك في مرمى الفريق الملكي.

وأحرز رافينيا 34 هدفا لبرشلونة هذا الموسم في كل المنافسات، متجاوزا بذلك أفضل حصيلة له سابقا بأكثر من ثلاثة أضعاف، وشمل ذلك 18 هدفا في الدوري الإسباني.

وسجل مهاجم منتخب (راقصو السامبا) 10 أهداف فقط في كل من موسميه الأولين بعد انضمامه إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

25 هدفا لليفاندوفسكي

ويخوض ليفاندوفسكي أحد أفضل مواسمه مع برشلونة في سن 36 عام، حيث سجل المهاجم البولندي 40 هدفا في 49 مباراة، منها 25 هدفا في الدوري الإسباني، وهذا هو أكبر عدد من الأهداف يسجله ليفاندوفسكي في موسم واحد منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني، قبل مجيئه إلى إسبانيا.

100 هدف سريع لفليك

وأصبح فليك ثاني أسرع مدرب لبرشلونة يبلغ 100 هدف بشكل إجمالي مع الفريق، حيث وصل ناديه إلى 101 هدف في 32 مباراة في جميع المسابقات، وكان هيلينيو هيريرا قد وصل إلى هذا الرقم في 31 مباراة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

واحتاج كل من لويس إنريكي وتيتو فيلانوفا، مدربي برشلونة السابقين، إلى 34 مباراة، أي أسرع بثلاث مباريات من جوسيب جوارديولا، مدرب الفريق الأسبق، الذي احتاج إلى لعب 37 مباراة من أجل الوصول لهذا الرصيد التهديفي.

23 عاما فأقل

وحقق برشلونة موسما ناجحا رغم صغر سن لاعبيه، ويقود يامال حركة الشباب في الفريق، بينما لم يصل عمر كل من بيدري، وجافي، وباو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، وأليخاندرو بالدي، ومارك كاسادو، وبابلو توري، وأنسو فاتي، وجيرارد مارتن إلى سن 23 عاما بعد.

