بطولة إيطاليا: ساعة حسم اللقب تدق بين نابولي وانتر

الرياص - اسماء السيد - روما : يضع نابولي نصب عينيه الاقتراب خطوة عملاقة من لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عندما يحل ضيفا على بارما الأحد، في ظل تفوقه الطفيف في الصدارة أمام مطارده إنتر ميلان، وذلك في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر فريق المدرب أنتونيو كونتي بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب، بعد ان سقط في فخ التعادل أمام جنوى الاسبوع الماضي، مهدرا نقطتين، لكن حسم اللقب لا يزال بين يديه.

وقال كونتي بعد تعادل الاسبوع الماضي إن نابولي "خسر أفضليته" من خلال حصده نقطة واحدة من أصل سبع، الآن ست، كان الفريق بحاجة اليها لحسم اللقب.

وتابع "يجب أن نذهب ونفوز بالمباراتين المتبقيتين، هذا كل ما في الامر".

ويلتقي نابولي مع بارما في الوقت نفسه الذي يصطدم فيه انتر الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع لاتسيو خامس الترتيب على ملعب سان سيرو، حيث ستكون جماهير "نيراتزوري" في أشد درجات حماستها بعد بلوغ مباراة اللقب في المسابقة القارية المرموقة وعودة الأمل بالاحتفاظ بالسكوديتو.

بدوره، يدرك فريق سيموني إنزاغي أن هامش الخطأ ممنوع، إذ إن فوزه بمواجهة فريق العاصمة سيبقي على آماله آملا في الوقت ذاته تعثر النادي الجنوبي.

وستقام الأحد تسع مباريات في التوقيت نفسه (18:45 بتوقيت غرينيتش)، وحدها مباراة أتالانتا امام جنوى ستقام السبت كونها غير مؤثرة بخلاف جميع المباريات الأخرى المرتبطة بمعركة اللقب، التأهل القاري او الهبوط.

وباتت المرحلة الاخيرة في حالة من الفوضى بعد أن حُكي عن نقل مبارياتها الى منتصف الاسبوع (الأربعاء والخميس)، في ظل احتمال إقامة مباراة فاصلة بين انتر ونابولي على اللقب في حال تساويهما في النقاط.

ففي حال تساوي نابولي وإنتر بعدد النقاط ذاته، يُحدّد البطل من خلال مواجهة واحدة بينهما من المرجح أن تقام في سان سيرو، لأن إنتر يتفوق على نابولي بفارق الاهداف.

إلا أن هذه المباراة قد تُنقل إلى الملعب الأولمبي في روما في حال ارتأت السلطات الامنية ضرورة لذلك.

وفي حال فُرضت المواجهة، فإن مباريات الاسبوع المقبل سوف يعاد جدولتها إلى منتصف الأسبوع لافساح المجال امام إقامة المباراة الفاصلة على اللقب في عطلة الاسبوع المقبلة، ما يسمح لانتر بالحصول على أسبوع كامل للتحضير لخوض نهائي دوري الأبطال في 31 الحالي على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

وفي حين ان انتر ينتظره مواجهة أصعب، سيخوض نابولي مباراة في المتناول امام بارما الذي قدم بعض المباريات اللافتة امام الفرق الطليعية هذا الموسم، وسيكون باحثا عن تأكيد بقائه في دوري الاضواء امام جمهوره.

في مكان آخر، يواصل بولونيا سعيه لحجز أحد المقاعد المؤهلة الى دوري الابطال عندما يحل ضيفا على فيورنتينا، بعد تتويجه في منتصف الاسبوع بلقب كأس إيطاليا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب فريق المدرب فينتشنتسو إيتاليانو على ميلان في روما 1 0 مانحا فريقه أول ألقابه الكبرى منذ العام 1974، في الوقت الذي يواصل سعيه لحجز مكان له في احدى المسابقات القارية الكبرى الموسم المقبل.

ويتخلف بولونيا بفارق نقطتين عن يوفنتوس الرابع الذي يستضيف بدوره أودينيزي ويُعد الاوفر حظا لانتزاع البطاقة الاخيرة الى "تشامبيونزليغ".

رجل تحت المجهر: كريستيان كيفو

باعتباره واحدا من رموز إنتر كلاعب أو كمدرب في صفوف فرق الناشئين حتى الصيف الماضي، يستطيع مساعدة ناديه السابق بشكل كبير في حملته للدفاع عن لقبه.

كيفو الذي فاز كلاعب بلقب الدوري ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2010 في ستة مواسم خاضها مع انتر، يخوض تجربته التدريبية الأولى على مستوى الاضواء مع بارما وقد نجح بنسبة كبيرة بضمان بقاء الفريق.

واستلم كيفو الفريق في وقت كان يحتل فيه احد مراكز الهبوط بعد سلسلة من سبع هزائم متتالية في منتصف شباط/فبراير الماضي، لكنه بات الآن متقدما بأربع نقاط عن دائرة الخطر.