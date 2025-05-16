شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يعود السلوفينى جراديشار، مهاجم النادى الأهلي ، للمشاركة في تشكيل المارد الأحمر الأساسي بداية من مباراة البنك الأهلى القادمة فى الدوري، بعد تعرض زميله وسام أبو على للإصابة.

وسيكون من الصعب مشاركة وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت، باستاد القاهرة، في الجولة السابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

ومنذ تولى عماد النحاس مهمة تدريب الأهلى خلفاً للسويسري مارسيل كولر يشارك وسام أبو على أساسياً ويظهر جراديشار بديلا فى الشوط الثانى من عمر المباريات الأخيرة.

وفى سياق مختلف، أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

.ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.

يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق في الجولات المتبقية.