شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يعود لتشكيل الأهلي أمام البنك بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعود المغربى أشرف داري مدافع النادى الأهلي للظهور في تشكيلة المارد الأحمر الأساسية بداية من مباراة البنك الأهلى القادمة في الدوري.

وغاب أشرف داري عن المشاركة بشكل أساسي في مباريات النادي الأهلي الأخيرة بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى ويجلس على دكة البدلاء في مباراة سيراميكا الأخيرة.



أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.



وأكدت اللجنة في بيان رسمي اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.



وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات، ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.



فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.



يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق في الجولات المتبقية.