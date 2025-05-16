شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادى الاهلى ، لأشعة رنين ظهر اليوم الجمعة، لتحديد مدة غيابه عن المارد الأحمر بعد تعرضه للإصابة فى تدريب أمس الخميس.

وتعرض وسام ابو علي لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق وسيخضع اللاعب لفحوصات واشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن التدريبات والمباريات.

وسيكون من الصعب مشاركة وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً السبت، بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة.



وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.



وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.



وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.



فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.



يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق في الجولات المتبقية.