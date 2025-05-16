شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية اليوم فى افتتاح الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري المصري بإقامة 4 مباريات، تجمع طلائع الجيش مع إنبى باستاد جهاز الرياضة، والإسماعيلى مع مودرن سبورت باستاد الاسماعيلية، وسموحة والاتحاد السكندري، وأخيراً غزل المحلة مع الجونة.

وأصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك، المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، اعتماد نتيجة خسارة الأهلي أمام الزمالك، مع رفض خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.



وبذلك، يحتفظ جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بوضعه الحالي دون أي تعديلات

.ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة. فيما يحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر و9 نقاط عن بيراميدز.



يأتي هذا القرار ليؤكد استقرار المنافسة في صدارة الدوري، مع استمرار الأهلي في الحفاظ على موقعه في القمة، بينما يسعى بيراميدز والزمالك لتقليص الفارق في الجولات المتبقية.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط. وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية. وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.



وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي. وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.



وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

مواعيد مباريات الجولة السابعة للدوري المصري

مجموعة الهبوط:

الجمعة 16 مايو

طلائع الجيش & إنبى..8 مساء

الإسماعيلى & مودرن سبورت..8 مساء

سموحة & الاتحاد السكندري ..8 مساء

غزل المحلة & الجونة..8 مساء

مجموعة التتويج:



السبت 17 مايو

بتروجت & بيراميدز..8 مساء

الاهلى & البنك الاهلى ..8 مساء

المصري & سيراميكا ..8 مساء

القناة الناقلة لمباريات دوري nile



وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.