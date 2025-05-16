شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلي مع الجيش المغربي والسيدات أمام أبيدجان فى بطولة أفريقيا للكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة بالنادي الأهلي لليوم الثالث على التوالي، وتقام اليوم مباريات قوية على صعيد دور المجموعات، حيث يلتقي رجال الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، بينما تواجه سيدات الأهلي أبيدجان إتش بي سي الإيفواري.

وتقام اليوم الجمعة 4 مباريات في منافسات على صعيد الرجال كالتالي:

جينيس كينشاسا الكونغولي الديمقراطي مع منتدى درب السلطان المغربي (4 عصرًا – صالة الأهلي)

وداد سمارة المغربي أمام فاب الكاميروني (5 عصرًا – صالة اتحاد الشرطة)

فانز الكاميروني أمام ريد ستار الإيفواري (7 مساءً – صالة اتحاد الشرطة)

الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي (8 مساءً – صالة الأهلي)

أما على صعيد منافسات السيدات:

كالارا ياوندي الكاميروني أمام أول أغسطس الأنجولي (1 ظهرًا – صالة اتحاد الشرطة)

البنك الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي (2 ظهرًا - صالة الأهلي)

فاب الكاميروني أمام الجمعية الرياضة النسائية بالساحل التونسي (3 عصرًا – صالة اتحاد الشرطة)

الأهلي أمام أبيدجان إتش بي سي الإيفواري (6 مساءً – صالة الأهلي).