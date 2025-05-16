شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي بيراميدز تجهيز ملف شكوى رابطة الأندية ولجنة التظلمات باتحاد الكرة للمحكمة الرياضية الدولية، بعد صدور القرار النهائى من لجنة التظلمات بتأييد قرار رابطة الأندية باعتبار الاهلي مهزوماً أمام الزمالك فقط، وعدم خصم نقاط إضافية فى نهاية الموسم على خلفية انسحابه من القمة رقم 130.

وينوى مسئولو بيراميدز التقدم بشكوى عاجلة للمحكمة الرياضية، اعتراضًا على قرار عدم خصم 3 نقاط من الأهلى على خلفية انسحابه من مواجهة الزمالك من القمة 130 بالدورى، وهو ما يؤثر على ترتيب جدول الدورى، وقد يتسبب فى عدم تتويج الفريق السماوى باللقب لأول مرة فى تاريخه.

وقال مصدر من بيراميدز فى تصريحاته لليوم السابع، "شكرا لجنة التظلمات الآن أصبح لدينا الحق فى اللجوء للمحكمة الرياضية (كاس)، وسنحصل على حقنا بالقانون، خاصة أن هناك مادة تتيح للجنة التظلمات أحقية التعديل على تلك العقوبات بنص لائحة الاتحاد الدولي".

وعن إمكانية انسحاب بيراميدز من مباريات الدوري المتبقية، قال المصدر، "لا يمكن، سنكمل الدوري بشكل طبيعي، لأننا إذا انسحبنا حينها فرق النقاط لن يكون سندا لنا أمام المحكمة الرياضية".

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وكانت أصدرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز و الزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول ، كما أوردت اللجنة في قرارها الأسباب التي استندت إليها على النحو التالي :

أولاً : قبول التظلم شكلاً .

ثانياً : وفي الموضوع

إلغاء القرار الصادر من رابطة أندية القسم الأول بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ و مضمونه "اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة 3 / صفر، وذلك وفقاً للمادة ( ٤/١٧ ) من لائحة المسابقة، و خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة ( ۸/۱۷ ) من لائحة المسابقات ".

وعقدت في الخامسة مساء اليوم لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ مباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 15 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها السابقين.