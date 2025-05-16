شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يونيو آخر موعد لتقديم تظلمات الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحق لأندية الزمالك وبيراميدز والأهلي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية خلال 15 يوما من إخطار اتحاد الكرة لهم بقرارات لجنة التظلمات، بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك.

ويخطر اتحاد الكرة الأندية الثلاثة بالقرارات الأحد المقبل، نظرا لظروف الإجازات باتحاد الكرة يومى الجمعة والسبت، على أن تبدأ مهلة الـ15 يوما من الأحد المقبل وتنتهى يوم 3 يونيو المقبل.

وأصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين 62 و 63 بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

في سياق متصل، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين 51 فقرة 3/أ/ب و 4 /17من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

وشددت اللجنة على رابطة أندية القسم الأول بضرورة مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الفيفا عند وضع اللوائح المنظمة لعملها، بما لا يتعارض معها.

كما أكدت على أهمية إجراء القرعة الخاصة بالمسابقات سواء للدور الأول أو الثاني علنًا وبحضور جميع الأندية المشاركة، وذلك لضمان الشفافية ونبذ الشبهات.

في سياق دعم التحكيم المصري، طالبت اللجنة جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة بمنح الثقة للحكام المصريين، لتمكينهم من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

في ختام قراراتها، ناشدت اللجنة الأندية الرياضية بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة، لما له من أثر إيجابي على المنتخبات الوطنية.