شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم للشباب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقارير إلى أن منتخب مصر للشباب سيقع ضمن المستوى الرابع في قرعة كأس العالم للشباب المقبلة بعدما فقد فرصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

وكان المنتخب إذا حقق اللقب فسيتقدم إلى المستوى الثالث ضمن نظام التصنيف الذي يعتمد عليه الفيفا والذي يأخذ في الاعتبار نتائج الفرق خلال آخر خمس نسخ من البطولة مع منح أولوية أكبر للنسخ الأحدث وإضافة خمس نقاط لأبطال القارات الست.

وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس الخميس، على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري، لتضرب موعدا من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يتأهل المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا في النهائي

سجل جونز العبدلاوى هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة 78، وقدم الفراعنة الصغار أداء متوسطا على مدار شوطي المباراة ولم ينشط سوى على فترات متباعدة وغابت خطورته بشكل مؤثر.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلاً من: عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي، أحمد كباكا، محمد السيد، سيف الدين سفاجا، أحمد شرف، محمد زعلوك ومؤمن شريف.

وضم تشكيل المنتخب المغربي كلا من: يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد.

بينما تأهل منتخب المغرب لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على كينيا (3 – 2) وتونس (3 – 1) وتعادل مع نيجيريا بدون أهداف، وفي ربع النهائي فاز منتخب المغرب على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الدفاع الجوي وامتدت للأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.